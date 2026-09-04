Tras engañar a un hombre de 82 años le robó billetes en pesos y dólares

Tras un allanamiento realizado en la ciudad de Corrientes, fue detenido este jueves una persona que había sustraído una considerable suma de dinero a un hombre de 82 años en Resistencia, Chaco, tras un engaño, haciéndose pasar por un trabajador de construcción.



Personal de la División Delitos Contra la Propiedad de la Policía del Chaco llevó adelante una investigación que permitió identificar al presunto autor. Durante el procedimiento secuestraron una motocicleta, dinero en efectivo, dólares y otros elementos vinculados a la causa.





En tal sentido concretaron un allanamiento en la ciudad de Corrientes, en el marco de la investigación del hecho ilícito ocurrido el pasado 24 de agosto en Resistencia, donde fue detenido el principal investigado y secuestraron elementos de interés para la causa.



La investigación se inició luego de la denuncia de un hombre de 82 años, quien manifestó que un sujeto ingresó a su domicilio bajo el pretexto de realizar mediciones de canaletas por una obra lindante. Tras distraerlo, habría sustraído dinero en efectivo y dólares, para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta Honda Biz.



A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y distintas tareas investigativas, los agentes lograron identificar la motocicleta utilizada y establecer que se dirigió hacia la provincia de Corrientes. Con estos elementos, se obtuvo la orden judicial para realizar el allanamiento en el domicilio del investigado.





Durante el procedimiento, realizado con la colaboración de personal de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes, se concretó la aprehensión del sospechoso de 48 años y se secuestró una motocicleta Honda Biz 125 cc, un casco, un par de zapatillas, $416.100 en efectivo, tres dólares estadounidenses y un comprobante de pago por un millón de pesos.



Finalmente, la comisión policial regresó a la provincia del Chaco con el detenido y los elementos secuestrados, que quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias correspondientes.