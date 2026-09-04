Expulsaron del país a cinco ciudadanos chinos demorados en un colectivo en Corrientes

En un procedimiento realizado por efectivos de la Sección “Núcleo” dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé” sobre la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del Paraje Cuay Grande, detectaron la presencia irregular de cinco ciudadanos chinos al procedieron a inspeccionar un ómnibus.



En tal sentido este jueves a la madrugada, se efectivizó la expulsión del país de cuatro hombres y una mujer de nacionalidad china que habían ingresado ilegalmente al país, en un oficio concretado por el Centro de Frontera Paso de Los Libres, Argentina- Uruguayana, limitrofe con la República Federativa de Brasil.





Durante el control, al solicitar la documentación a los pasajeros, los gendarmes constataron la presencia de los cinco extranjeros de nacionalidad China que no contaban con el ingreso y permanencia regular en el territorio nacional.



Ante esta situación, se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres por infracción de la Ley Migratoria Nº 25.871, quien dispuso la expulsión de las personas con la irregularidad migratoria en el paso fronterizo.



