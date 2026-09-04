Narcomenudeo en Corrientes: allanaron una casa y detuvieron a dos personas con cocaína

Un allanamiento por narcomenudeo en Corrientes terminó con dos personas detenidas y el secuestro de drogas. El operativo se realizó ayer en una casa ubicada sobre la calle Suipacha, en el barrio Arazaty.

La medida fue concretada por policías de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, junto con la División de Alto Riesgo.

Según informaron fuentes policiales, la intervención surgió a partir de una investigación judicial por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 sobre estupefacientes.

Qué encontraron durante el allanamiento

Durante el allanamiento, los policías secuestraron un teléfono celular, dinero en efectivo y una planta de marihuana. También encontraron una sustancia blanquecina distribuida en piedras y envoltorios. Se hizo el narcotest y se confirmó la cocaína.

En el marco del operativo fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes quedaron vinculados a la investigación.

Los detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.