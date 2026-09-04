Corrientes: dejó la moto estacionada y le robaron una importante suma de dinero

La Policía de Corrientes recuperó una importante suma de dinero que fue robada de la baulera de una moto en San Luis del Palmar. El hecho ocurrió después de que la dueña dejara estacionado el rodado entre las calles Córdoba y Misiones.

Al regresar, la mujer descubrió la baulera y que le habían robado el dinero que tenía. Después de la denuncia intervino la Comisaría de San Luis del Palmar.

Operativo

La investigación incluyó el análisis de distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona. Esto permitió reunir información para identificar al presunto autor del hecho.

Con esos datos, los policías desplegaron un operativo y lograron localizar al sospechoso. Además, en el procedimiento se recuperó todo el dinero robado, que fue devuelto a su legítima propietaria luego de cumplir con las formalidades correspondientes.



