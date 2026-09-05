Corrientes: murió un hombre tras un choque entre dos camiones en la Ruta 119

Un camionero murió durante la madrugada de este sábado tras un siniestro vial entre dos camiones ocurrido sobre la Ruta Nacional 119 en la localidad correntina de Mercedes.

El siniestro se registró cerca de las 2 de la madrugada a la altura del kilómetro 107, y tuvo como protagonistas a un camión con acoplado Volkswagen, conducido por un hombre de apellido Cárcamo, y un camión Mercedes Benz, al mando de un hombre de apellido Ramírez, ambos mayores de edad.

A raíz del impacto, Cárcamo fue trasladado al hospital local debido a las gravísimas lesiones sufridas. Pese a los esfuerzos de los profesionales médicos, falleció posteriormente.

En tanto, el conductor del Mercedes Benz resultó con lesiones de menor consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal en turno. Mientras tanto, en la Comisaría de Distrito Segunda de Mercedes continúan las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.