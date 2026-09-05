Corrientes: secuestraron drogas, armas y 15 gallos que eran usados en peleas clandestinas

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron 15 gallos droga, armas y otros elementos tras cuatro allanamientos realizados en la localidad correntina de Virasoro.

Durante los procedimientos, los policías también secuestraron 19 teléfonos celulares, cuatro notebooks, un dispositivo de geolocalización GPS, dinero en efectivo, cuatro motocicletas, una pistola de aire comprimido y un revólver calibre .22.

Además, encontraron dosis de una sustancia blanquecina que, tras el test orientativo, dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

También hallaron envoltorios con una sustancia vegetal que dio positivo para cannabis sativa (marihuana).

Los 15 gallos fueron puestos a resguardo, mientras que todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

En los procedimientos estuvo presente el subjefe de la Policía de Corrientes, comisario general Walter Darío Aceval, quien destacó y felicitó al personal interviniente.