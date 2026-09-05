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Interior

Corrientes: detuvieron a un hombre acusado de agredir a su pareja

El hecho ocurrió en la localidad de Empedrado. 

Por El Litoral

Sabado, 05 de septiembre de 2026 a las 12:38

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre por agredir a su ex pareja en la localidad de Empedrado. 

Según la información inicial, el hombre  incumplió una medida de prohibición de acercamiento, generándose una nueva situación de violencia contra su ex pareja.

Ante el pedido de auxilio de la mujer, los efectivos intervinieron y lograron detener al hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

Se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes.

 

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