Corrientes: detuvieron a un hombre acusado de agredir a su pareja

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre por agredir a su ex pareja en la localidad de Empedrado.

Según la información inicial, el hombre incumplió una medida de prohibición de acercamiento, generándose una nueva situación de violencia contra su ex pareja.

Ante el pedido de auxilio de la mujer, los efectivos intervinieron y lograron detener al hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

Se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes.