Fallo histórico en Corrientes: médico fue condenado por matar un perro

En un fallo histórico, el Tribunal Oral y Penal de Santo Tomé, Corrientes, condenó a un médico de 71 años por matar a balazos a un perro en la zona rural de esa ciudad, lo cual generó el año pasado, una gran indignación social.



Varias agrupaciones animalistas, vecinos y familiares de animales víctimas de violencia, se habían movilizado con innumerables muestras de repudio cuando ocurrieron los hechos.



Luego de dos jornadas de debate, Ramón Virgilio Gómez fue hallado culpable de los delitos de maltrato animal en concurso real y tenencia de arma de fuego, por lo cual el tribunal le impuso una pena de un año y cinco meses de prisión en suspenso.



El juicio estuvo a cargo de Francisco Ramos, mientras que la acusación fue sostenida por el fiscal Rural, Martín Leiva, según detalló el portal Digital Santo Tomé.

Baleado

De acuerdo con lo establecido en la causa, la mascota llamada "Rocko" fue atacada con un arma de fuego en dos oportunidades. El primer episodio ocurrió en julio de 2025, cuando recibió un disparo en la cabeza aunque logró sobrevivir, después de tratamiento veterinario urgente.



No conforme con ello, ocurrió un segundo ataque que se produjo cinco meses después el 24 de diciembre de 2025, cuando el animal sufrió lesiones tan severas que le provocaron su muerte durante los primeros días de este año.





Tras conocerse la sentencia, la abogada animalista Liliana Gómez, quien intervino ad honorem en la causa, destacó el alcance del fallo y el acompañamiento recibido durante el proceso.



“No pudiste hablar en los tribunales Rocko, pero tu historia fue escuchada. Tu paso por la Tierra deja una huella imborrable de dignidad y un precedente judicial que salvará a otros animales”, expresó.



La letrada también reconoció que la pena generó cuestionamientos entre ciudadanos que consideran insuficiente una condena de prisión en suspenso frente a un hecho de violencia contra un animal.



En ese sentido, sostuvo que “muchos ciudadanos consideran que la pena es muy baja y que un año sin ir a la cárcel no frena la violencia ni repara el daño causado a Rocko”.



Gómez destacó además el trabajo realizado junto con agrupaciones animalistas, vecinos y familiares de animales víctimas de violencia en distintos puntos de la provincia de Corrientes.

Antecedentes

Según planteó, la persistencia en el ámbito judicial permitió marcar un precedente que podría tener impacto en futuras causas de maltrato animal, incluso dentro de las limitaciones que establece el marco legal vigente.



“Pero sin la Ley 14.346 no sería posible en la provincia de Corrientes”, remarcó la abogada, en referencia a la normativa nacional que establece penas para los actos de maltrato y crueldad contra los animales.



La profesional también mencionó otros fallos recientes que, según señaló, contribuyen a consolidar antecedentes judiciales en materia de protección animal.



En Esquina, indicó, se conoció una condena de un año, mientras que en la ciudad de Corrientes se dictó una pena de dos años de prisión en suspenso por un caso de crueldad animal bajo la modalidad de abuso sexual, también de carácter condicional.