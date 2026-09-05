Corrientes: una detenida con cocaína, marihuana y casi $2 millones en "búnker" narco

En el marco de las intensificadas acciones contra el comercio de drogas a baja escala, la Policía de Corrientes desbarató este sábado un nuevo centro de distribución de estupefacientes en la ciudad de Curuzú Cuatiá.



El operativo, que incluyó el despliegue de fuerzas de elite y perros adiestrados, culminó con el secuestro de sustancias listas para la venta, una millonaria suma en efectivo y la detención de una mujer que regenteaba el lugar.





La redada se ejecutó en horas de la jornada de hoy en un domicilio particular ubicado sobre la calle Azcuénaga, en el corazón del barrio Alberdi, donde irrumpieron de manera sorpresiva los efectivos de la División de Investigaciones de la Unidad Regional N°3, quienes contaron con el perímetro de seguridad blindado por el Grupo Táctico Operacional (G.T.O.), la Sección Canes y el soporte de la Comisaría de la Mujer y el Menor de esa jurisdicción.





Al registrar minuciosamente los distintos ambientes de la vivienda, los agentes especializados hallaron diversos envoltorios que contenían una sustancia blanquecina y otra de origen vegetal.



Frente a testigos hábiles, los peritos antinarcóticos realizaron los test orientativos de campo de rigor. Las pruebas químicas arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana, confirmando la hipótesis de los investigadores sobre el funcionamiento de un "kiosco" o búnker de venta al menudeo.

Millones





Además de las dosis de droga preparadas para su comercialización, el secuestro de elementos de valor para la causa fue contundente: $1.900.000 en billetes de baja y alta nominación, que se presume corresponden de forma directa a las ganancias generadas por la actividad ilícita de los últimos días.



Se confiscaron además tres teléfonos celulares, aparatos que serán sometidos a peritajes informáticos clave con el objetivo de abrir las líneas de comunicación y rastrear a los proveedores de la cadena de distribución.





Durante el despliegue, el personal policial procedió a la aprehensión de una mujer mayor de edad, cuya identidad no fue trascendida por el secreto de sumario, quien se encontraba al frente de la vivienda al momento del ingreso de las fuerzas tácticas.



Tanto la detenida como la totalidad del material incautado fueron trasladados bajo una fuerte custodia a la dependencia policial correspondiente.



El caso quedó judicializado y a disposición de la autoridad fiscal de la Unidad de Investigación local, donde se prosiguen con las diligencias de rigor bajo la Ley de Narcomenudeo provincial.