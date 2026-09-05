Corrientes: refuerzan la seguridad fronteriza para combatir el robo de ganado

El abigeato en la costa del río Uruguay reunió en la localidad correntina de Santo Tomé a autoridades de seguridad de Argentina y Brasil, quienes acordaron fortalecer el trabajo conjunto para enfrentar los robos de ganado que afectan a productores de la zona fronteriza.

El encuentro se desarrolló en la sede de Prefectura Naval Argentina de Santo Tomé y contó con representantes de la Policía de Corrientes, Prefectura Naval Argentina y la Brigada Militar de Río Grande do Sul.

Por Corrientes participaron el director general de Seguridad Rural y Ecológica, comisario general Gerardo Torres, y el jefe de la Unidad Especial de Santo Tomé, comisario mayor José María Borone. Por Brasil estuvieron el comandante del 48° BPM de la Brigada Militar de São Borja, teniente coronel Rogério Armando Bueno Hoffmann Filho, y el comandante de la Força Tática del 48° BPM, primer teniente Laurindo Adão Gibicoski de Souza.

En representación de Prefectura Naval Argentina participaron el prefecto de Zona Alto Uruguay, prefecto mayor José Alarcón Torres; el jefe de Prefectura Santo Tomé, prefecto principal Rubén Antonio Nievas Chocobar; y el jefe de Prefectura Alvear, prefecto Luis Gabriel May Corrales.

Coordinación en la zona fronteriza

El eje central del encuentro fue analizar los casos de abigeato registrados sobre la costa del río Uruguay, particularmente aquellos en los que existiría participación de cuatreros provenientes de Brasil.

La característica transfronteriza de estos delitos requiere una acción coordinada entre las fuerzas. En este esquema, la Policía Rural interviene sobre territorio correntino, Prefectura Naval Argentina trabaja en la frontera fluvial y las fuerzas brasileñas aportan información y capacidad operativa desde el otro lado del río Uruguay.

Durante la reunión, Torres puso a disposición los recursos humanos, tecnológicos y materiales de la Policía Rural y Ecológica para reforzar el trabajo terrestre y avanzar en una estrategia basada en el intercambio rápido de información, la prevención y la coordinación operativa.

El objetivo planteado es fortalecer la respuesta frente a un delito que trasciende las fronteras, con mayor comunicación entre las fuerzas, tecnología y presencia territorial para brindar mayor seguridad a los productores rurales de Santo Tomé, Alvear y toda la zona fronteriza.