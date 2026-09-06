Recuperaron una motocicleta robada tras un allanamiento en un barrio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que tras un allanamiento recuperó una motocicleta en la ciudad Capital, la cual tenía pedido de secuestro.

El operativo fue ejecutado por personal de la Unidad Especial Antiarrebatos durante la mañana del viernes, tras el allanamiento en una vivienda del barrio Lomas del Mirador.

Allanamiento y secuestro

El allanamiento se realizó en el marco de una investigación el pasado viernes, hallándose una motocicleta marca Zanella, modelo ZB de 110cc.

Tras el cruzamiento de datos se comprobó que el rodado en cuestión había sido denunciado como robado días atrás, por lo cual se procedió a su secuestro. Por otro lado, no se detuvo a ninguna persona.

El número de motor y de chasis coincidieron con la denuncia radicada en la Comisaría IX Urbana.

El rodado fue puesto a disposición de la Justicia,y trasladado a la dependencia jurisdiccional donde se realizaron las diligencias de rigor.