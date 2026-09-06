Corrientes: un detenido tras causar disturbios en la vía pública

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien ocasionaba disturbios en la vía pública.

El operativo fue realizado por efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada II (Grim 2) quienes realizaban un recorrido de prevención de delitos en la intersección de las calles Cartagena y Castelli de la Capital.

Detección y detención

Durante su recorrido en la tarde del sábado, los miembros del Grim 2 divisaron a un hombre que presentaba una actitud hostil y generaba inquietud entre los vecinos de la mencionada zona.

Los efectivos procedieron a interceptar y entrevistar al individuo, quien al ser interrogado no pudo justificar su conducta ni su presencia en el lugar.

Esto último motivó su reducción preventiva por parte de los policías.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, siendo esta la Comisaría VIII Urbana, donde se realizaron las diligencias de rigor.