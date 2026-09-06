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Secuestraron cocaína y detuvieron a dos hombres tras tres allanamientos en La Cruz

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios y un local comercial de La Cruz. 

Por El Litoral

Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 14:34

La Policía de Corrientes informó este domingo que realizó tres allanamientos en la localidad de La Cruz, donde secuestraron cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés

Los procedimientos se concretaron durante la noche del sábado en dos domicilios y un local comercial de esa localidad.

Durante las inspecciones, los efectivos secuestraron un ladrillo de una sustancia blanquecina que, tras el correspondiente test orientativo de campo, arrojó resultado positivo para cocaína.

Además, se incautaron seis teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos argentinos y moneda extranjera, una balanza digital, una máquina de contar billetes, dos anotadores, un posner y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias.

Como resultado de los operativos, fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad, quienes junto con todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial.

En la comisaría se continúan con los trámites y actuaciones judiciales correspondientes

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