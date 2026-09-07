Corrientes: detuvieron a un comerciante por vender carne sin control sanitario

La Policía de Corrientes informó que detuvo al propietario de una carnicería de la localidad de Goya, tras detectarse productos cárnicos sin los sellos sanitarios correspondientes.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Policía Rural y Ecológica que inspeccionaron la carnicería “Los Dos Hermanos”, en la Primera Sección del paraje Ifrán.

Faena domiciliaria y detención

En el procedimiento los agentes hallaron cortes vacunos comercializados sin los sellos sanitarios correspondientes.

Durante la entrevista de rigor, el responsable del local, J.M. Retamozo, reconoció que la carne provenía de faenas particulares realizadas en su propio domicilio los días 3 y 5 de septiembre.

Ante la infracción y el riesgo a la salud de la población, el fiscal Rural, Dr. José Omar Cáceres, inició actuaciones de oficio bajo la carátula de presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.

En el caso intervino el médico veterinario policial, Dr. Pablo Federico Vicentín, quien examinó los cortes y determinó su inmediata desnaturalización e incineración por no resultar aptos para el consumo humano.

De esta manera, se dispuso la detención de Retamozo y el decomiso preventivo tanto los cortes como de los cueros hallados.

El demorado, junto a lo secuestrado, fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia jurisdiccional, donde se continuó con las diligencias de rigor.