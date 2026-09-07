Secuestraron más de cinco kilos de marihuana en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que interceptaron una motocicleta y secuestraron más de cinco kilogramos de marihuana en la localidad correntina de Gobernador Virasoro.

El procedimiento se concretó sobre la Ruta Provincial N° 37, en la zona conocida como camino a Unión, donde los efectivos identificaron al conductor, un hombre mayor de edad, y procedieron a inspeccionar los elementos que transportaba.

En el interior de un bolso y una mochila, los policías encontraron cinco paquetes de gran tamaño que contenían una sustancia vegetal.

Luego de realizar las pruebas correspondientes, se determinó que se trataba de marihuana, con un peso superior a los cinco kilogramos.

El hombre, junto con todo lo secuestrado, quedó a disposición de la autoridad fiscal interviniente, mientras que en la dependencia policial continúan las actuaciones correspondientes.