Corrientes: secuestran una camioneta y detienen a un sospechoso por abigeato

La Policía de Corrientes informó que detuvo a una persona en la localidad de Curuzú Cuatiá tras la investigación por un caso de abigeato.

El operativo inició tras la denuncia por el faltante de tres terneros en la estancia “Santa Rosa”. La Policía Rural de Curuzú Cuatiá y la Fiscalía Ambiental siguieron rastros de cortado de alambrados y ejecutaron un allanamiento.

Esta acción resultó en la detención del principal sospechoso, la aprehensión de un segundo individuo por entorpecer la causa y el secuestro de una camioneta junto a un celular. Aún se busca a los animales denunciados como robados.

Las pistas en el campo y la denuncia inicial

La investigación comenzó tras la alerta dada por los trabajadores del establecimiento ganadero. Marcos Rafael Martínez, trabajador de la estancia “Santa Rosa”, ubicada en la Cuarta Sección del paraje Ávalos, denunció la desaparición de tres terneros.

Los efectivos que se presentaron en el lugar hallaron cortes en el alambrado, rastros de arrastre de animales, restos de pelaje vacuno y una soga de amarre.

Las evidencias recolectadas permitieron direccionar las sospechas hacia un vecino de la zona identificado como M.A. Navarro.

Allanamiento, detenciones y elementos secuestrados

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento en el domicilio del sospechoso.

El fiscal Rural y Ambiental, Dr. Oscar Cañete, solicitó la orden de allanamiento concretada por la Unidad Especial de Seguridad Rural y la División de Investigación Criminal (Unidad Regional III).

Además de la detención de Navarro y se secuestró una camioneta marca Volkswagen blanca junto a un teléfono celular.

Durante el operativo fue aprehendido S.E Galarraga, acusado de intentar obstaculizar la labor de los efectivos y del fiscal en el lugar.

Por otro lado, las tareas de campo continúan enfocadas en la localización de los animales, por lo que la Policía Rural mantiene desplegados operativos para determinar la ruta de traslado de los tres terneros y concretar su restitución.

La fiscalía avanza con las pericias telefónicas y el análisis del vehículo, mientras Navarro quedó a disposición de la Justicia.