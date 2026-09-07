Corrientes: detuvieron a dos hombres y dos mujeres en un punto de venta de droga

La Policía de Corrientes informó que desbarató un kiosco de narcomenudeo en la localidad de Goya. Además, detuvieron a cuatro personas relacionadas con el caso.

Efectivos de la Comisaría V de Goya ejecutaron un allanamiento en una vivienda del barrio Francisco Primero en el marco de una causa por narcomenudeo.

Durante el procedimiento se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y se aprehendió a cuatro personas mayores de edad que quedaron a disposición de la Justicia.

Allanamiento e incautación de estupefacientes

El procedimiento se realizó en la mañana del sábado en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Anchorena y San Juan, en el barrio Francisco Primero.

Tras el allanamiento, los peritos realizaron los test orientativos de campo sobre las sustancias halladas, arrojando resultado positivo para cocaína (sustancia blanquecina) y marihuana (sustancia vegetal).

Además, en el domicilio se secuestraron billetes de diferente denominación vinculados a la comercialización de las drogas.

También se registró la captura de cuatro sospechosos que se encontraban en el lugar, dos mujeres y dos hombres, todos mayores de edad.

Los demorados, así como el material secuestrado, fueron trasladados a la mencionada dependencia donde se continuó con los trámites de rigor.