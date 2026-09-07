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Juicio en curso

Caso Loan: se espera que Laudelina Peña declare el martes

La abogada Mónica Chirivín confirmó la presencia de su defendida en las sesiones previstas para esta semana.

Por El Litoral

Lunes, 07 de septiembre de 2026 a las 12:50

El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa esta semana en Corrientes ante el Tribunal Oral Federal. Fuentes de la causa informaron a El Litoral que la tía del menor, Laudelina Peña, declarará.

El desarrollo del juicio tiene audiencias previstas para el 8, 9 y 10 de septiembre, donde la declaración de Laudelina Peña tomará relevancia.

Declaraciones de esta semana y la aparición de Laudelina

La presencia de la tía del menor desaparecido fue confirmada por su abogada Mónica Chirivín en declaración a Radionord.

Para el martes 8 fueron citados Diego Ramón Solano, de Prefectura, y José Robledo. Durante esta jornada, se espera que Laudelina preste declaración.

En tanto, el miércoles 9 declarará Guriérrez, y en calidad de testigos María Soledad Duarte y María Itatí Esquivel.

Finalmente el jueves 10, se prevé que declare como imputado el excomisario Walter Adrián Maciel. Tambien, se llamó a prestar declaración a Yamila Alegre y Alicia Axon.

 

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