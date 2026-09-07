Caso Loan: se espera que Laudelina Peña declare el martes

El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa esta semana en Corrientes ante el Tribunal Oral Federal. Fuentes de la causa informaron a El Litoral que la tía del menor, Laudelina Peña, declarará.

El desarrollo del juicio tiene audiencias previstas para el 8, 9 y 10 de septiembre, donde la declaración de Laudelina Peña tomará relevancia.

Declaraciones de esta semana y la aparición de Laudelina

La presencia de la tía del menor desaparecido fue confirmada por su abogada Mónica Chirivín en declaración a Radionord.

Para el martes 8 fueron citados Diego Ramón Solano, de Prefectura, y José Robledo. Durante esta jornada, se espera que Laudelina preste declaración.

En tanto, el miércoles 9 declarará Guriérrez, y en calidad de testigos María Soledad Duarte y María Itatí Esquivel.

Finalmente el jueves 10, se prevé que declare como imputado el excomisario Walter Adrián Maciel. Tambien, se llamó a prestar declaración a Yamila Alegre y Alicia Axon.



