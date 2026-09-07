Corrientes: una camioneta volcó en la Ruta 123 tras el reventón de un neumático

Un siniestro vial registrado el domingo sobre la Ruta Nacional 123, a la altura del departamento de San Roque, dejó como saldo dos personas con heridas leves, informó la Policía de Corrientes.

El episodio se desencadenó alrededor de las 9:30 cuando una camioneta perteneciente a una empresa agropecuaria volcó al costado de la calzada tras sufrir una falla mecánica en pleno trayecto.

El rodado involucrado es una Toyota Hilux en la que se desplazaban dos hombres identificados como Cardoso, con domicilio en la localidad de Paso de los Libres, y Ojeda, residente del municipio de Mantilla.

Según las primeras pericias realizadas en el lugar por efectivos de la Policía de Corrientes, el hecho se produjo por el reventón de una cubierta, lo que provocó que el conductor perdiera la estabilidad del vehículo, despistara y terminara volcando a un lado de la arteria nacional.

Atención médica y peritajes viales

Tras el vuelco, unidades de emergencia acudieron al lugar de los siniestros viales para brindar los primeros auxilios a los ocupantes. Ambos trabajadores fueron trasladados a un hospital de la zona para su correspondiente evaluación clínica.

Fuentes sanitarias confirmaron que los profesionales de guardia diagnosticaron lesiones de carácter leve. Tras recibir las curaciones del caso, los dos hombres recibieron el alta médica pocas horas después del hecho.

En la zona del accidente intervino personal policial de la jurisdicción de San Roque, que abocó sus tareas a reordenar la circulación de vehículos y concretar los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del vuelco.