Corrientes: un motociclista chocó contra un ciervo en la Ruta 12

Un motociclista oriundo de Rosario protagonizó durante el domingo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 673, en la zona conocida como Arroyo Vega.

El hecho ocurrió cerca de las 11, cuando el conductor circulaba en una motocicleta y, por causas que son materia de investigación, chocó contra un ciervo que irrumpió sobre la ruta.

Como consecuencia del fuerte impacto, el animal murió en el lugar, mientras que el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica.

El conductor fue asistido en el lugar por Bomberos, personal policial y personal sanitario. Según los primeros datos, habría sufrido lesiones de carácter leve.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro son materia de las actuaciones correspondientes.