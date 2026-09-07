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Mercedes

Corrientes: murió un hombre mientras practicaba un deporte acuático en una represa

La Policía de Corrientes investiga si el hombre murió ahogado o sufrió una descompensación cardíaca.

Por El Litoral

Lunes, 07 de septiembre de 2026 a las 08:50

La Policía de Corrientes informó este lunes que murió un hombre de 65 años que estaba practicando deporte acuático en una represa ubicada dentro de la estancia Itá Caabó, en el departamento Mercedes.

Según la información inicial, el hombre que fue identificado como Marcelo Smith, se encontraba practicando un deporte acuático denominado “Kaiser” cuando ocurrió el hecho. 

Hasta el momento, las circunstancias y la causa de la muerte todavía no fueron determinadas. En tanto que, se aguarda el informe del médico forense para establecer si el hombre murió por ahogamiento o como consecuencia de una descompensación cardíaca.

La fuerza provincial continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.

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