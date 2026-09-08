Golpe al abigeato en Corrientes: seis allanamientos, seis detenidos y hacienda recuperada

La Policía de Corrientes informó el lunes detuvo a cuatro personas en la localidad de Curuzú Cuatiá tras realizar seis allanamientos vinculados a una red de abigeato.

Una investigación iniciada por la Policía Rural en Curuzú Cuatiá con colaboración de unidades de Sauce, Perugorría y la División de Investigación Criminal, permitió desarticular una presunta red dedicada al abigeato, la faena clandestina y la venta ilegal de carne.

Tras peritar teléfonos celulares de dos primeros detenidos, la Justicia ordenó seis allanamientos que permitieron aprehender a otras cuatro personas, recuperar dos terneros e incautar herramientas de campo, indumentaria manchada con sangre y vehículos.

Investigación y detenciones

Un caso de abigeato inició una investigación que llevó a las aprehensiones de M. Navarro y S. Galarraga. Tras las detenciones, se procedió al peritaje tecnológico de los celulares que permitió ampliar el abanico de sospechosos ligados a la causa.

La información recabada sirvió para diligenciar seis allanamientos que terminaron en la detención de R. Coronel, J. Poos, R. Antillano y una mujer de apellido Duprat.

La Fiscalía busca determinar el grado de participación de cada implicado, desde la sustracción de la hacienda hasta la faena y venta clandestina de carne.

Allanamientos, secuestros y hacienda recuperada

Los procedimientos se centraron en la búsqueda de elementos incriminatorios y animales sustraídos.

Se recuperaron dos terneros que habían sido comercializados sin la documentación sanitaria y de propiedad correspondiente.

Las fuerzas de seguridad rastrean otros tres animales vacunos que ya habrían sido vendidos en la zona.

Además, se incautó una motocicleta de 110 cc, lazos, botas de campo y prendas de vestir con aparentes manchas de sangre que serán peritadas.

Los investigadores no descartan la vinculación de esta banda con denuncias previas por faena clandestina de ovinos en el paraje Aeroclub.

Los procedimientos estuvieron bajo la supervisión del fiscal de la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), fiscal Rural, Dr. Oscar Cañete.

La investigación continúa abierta y la Justicia no descarta nuevos allanamientos ni aprehensiones.