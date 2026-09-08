Corrientes: mallonero sorprendido con pescados en veda y dosis de cocaína

Un mallonero fue sorprendido con dorados, surubí y unas 30 dosis de cocaína, en un operativo de prevención concretado en aguas del Río Paraná, en la zona de Derqui, departamento Empedrado.



"Realizábamos recorridas en un trabajo conjunto con la Prefectura Naval en plena madrugada, cuando nos acercamos a un mallonero que pescaba solitario. Al requerir sus documentaciones admitió que no contaba con carnet habilitante, por lo cual avanzamos con la requisa", explicó a El Litoral Raúl Barrientos inspector de la Dirección Provincial de Recursos Naturales de la provincia.





Luego "vimos que tenía unos 30 kilos de pescados dos dorados grandes de 8 kilogramos cada uno y un surubí de 14 kilos, aproximadamente, lo cual fue decomisado por infracción a la Ley 1030/92 de conservación de la fauna, ya que además tenía especies inctícola vedada", relató.





Además, añadió que "lo que en verdad causó sorpresa fue el hallazgo de numerosas bochitas de cocaína, que llevaba en una riñonera que había intentado ocultar dentro de un tacho. De inmediato intervino la Rrefectura de Empedrado que demoró al pescador al que llevaron hasta la base. Le iniciaron una causa paralela por tenencia de estupefacientes".





En cuanto a la cantidad de sustancia, sostuvo que "eran unas 25 o 30 dosis" y admitió que "de eso no tengo detalles porque la actuaciones llevó la Prefectura".



En total decomisaron los tres pescados, un mallón de 200 metros de extensión, una canoa y fue demorado el joven con domicilio en el paraje Manuel Derqui.