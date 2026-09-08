Caso niño "N" en Corrientes: ratificaron la prisión domciliaria de Codazzi

El caso del niño "N" de Esquina, que en mayo último disparó el alerta Sofía, quedó en las puertas del juicio oral después que este martes el Tribunal de Revisión de Mercedes rechazó planteos de nulidades y dejó firme las imputaciones al polémico abogado imputado José Alejandro Fernández Codazzi y el brasileño Josías Santos Regis.



De este modo los doctores Carlos Antonio Martínez, en la presidencia y Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper, como vocales allanaron el camino hacia la resolución final de la causa.



Además, en la misma Audiencia de Impugnación de Resoluciones, se resolvió que el letrado esquinense aguarde en prisión domiciliaria el desenlace del caso que causó gran conmoción en el país por el cual se libró incluso el Alerta Sofía y por el cual está imputado en los delitos de "encubrimiento agravado" y en la "sustracción de un menor".



Según lo resuelto, los jueces rechazaron las impugnaciones planteadas por la defensa y, de esta manera, confirmaron la continuidad del proceso hacia el juicio oral, cuya fecha se dará a conocer en las próximas semanas, describieron al portal Actualidad Esquina, fuentes vinculadas con el proceso.



La decisión judicial echó por tierra las presentaciones realizadas por los abogados que defienden a Codazzi, encabezados por Guillermo Rojas Busellato, según explicaron.



Con esta resolución, quedó firme la decisión de avanzar hacia la instancia de juicio, al ratificar el fallo del pasado 28 de agosto del juez de Garantías de Esquina Gustavo Vallejos que rechazara el planteo de "excepción de atipicidad", formulado por la parte defensora.



Otra disposición asumida por el Tribunal de Revisión es confirmar la prisión domiciliaria de Codazzi, que deberá utilizar tobillera electrónica, -geolocalización- con las correspondientes medidas de seguimiento judicial.



Cabe señalar que en el mismo expediente está imputado con prisión preventiva el brasileño Josías Santos Regis, alojado en la Unidad Penal 6 de San Cayetano en Corrientes el cual está imputado, por los delitos de tentativa de homicidio agravado y supresión de un menor.