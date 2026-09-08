Dos detenidos con droga tras un allanamiento por narcomenudeo en Corrientes

En un operativo contra la venta de drogas al menudeo, la Policía de Corrientes desbarató este martes un punto de venta en el barrio Florida de Ituzaingó, que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de estupefacientes.





Según informaron fuentes policiales, el allanamiento arrojó un resultado positivo tras semanas de investigación que permitió incautar envoltorios de marihuana listos para su comercialización, una balanza digital de precisión, cigarrillos de contrabando, dos teléfonos celulares, que serán peritados para la causa.





El operativo se dio en el marco de las tareas estratégicas que lleva adelante la fuerza provincial para combatir el narcomenudeo en los distintos barrios de la provincia. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.