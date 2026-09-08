Violento asalto en Corrientes: un adolescente fue apuñalado y detuvieron a los autores

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a dos personas en la ciudad Capital, quienes intentaron robar a un menor de edad que tuvo que ser hospitalizado tras ser herido por un arma blanca.

Efectivos iniciaron una investigación que resultó en la detención de dos sospechosos y el secuestro de una motocicleta, utilizada en el intento de robo.

Un menor herido y posterior detención

El hecho ocurrió en la mañana del lunes, alrededor de las 6:30, cuando un menor de 16 años fue interceptado por ladrones a bordo de una motocicleta en la esquina de Elías Abad y Las Heras.

Los ladrones intentaron quitarle sus pertenencias al adolescente amenazándolo con un arma blanca. En el encuentro, el menor fue herido en una de sus manos y en la parte lumbar de su cuerpo.

Tras el intento de robo, el joven debió ser ingresado en el Hospital Escuela para tratar sus heridas.

Al tomar registro del hecho, los efectivos de la Comisaría II Urbana iniciaron una investigación con la utilización de las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes permitieron identificar a los sospechosos.

Con la información recabada se realizó un rastrillaje que terminó en la identificación y detención de dos hombres de 26 y 28 años. Además, se secuestró una motocicleta de 110 cc., utilizada en el intento de robo.

La Unidad Fiscal en turno inició actuaciones por "supuesta tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca". Mientras que los demorados fueron trasladados a la citada dependencia, donde se realizaron los trámites de rigor.