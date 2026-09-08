Corrientes: policías viajaron 200 kilómetros para devolver un bolso con dinero

Un encuentro fortuito terminó en un gran gesto por parte de efectivos de la Policía de Corrientes, quienes se desviaron 200 kilómetros hasta la localidad de Mercedes para devolver un bolso con dinero y otras pertenencias.

El hecho inició en la Ruta Nacional N°12, en cercanías de Empedrado, donde dos efectivos encontraron un bolso abandonado.

Hallazgo y un viaje de 200 kilómetros

Efectivos de la Unidad Especial y Ecológica (Priar) de la Policía de Corrientes encontraron un bolso abandonado con dinero en efectivo, herramientas y documentación sobre la RN12, en cercanías de Empedrado, mientras los agentes viajaban hacia la localidad de Sauce.

En el bolso se hallaron prendas de vestir, herramientas, una suma de dinero en efectivo y diversa documentación personal y vehicular.

Tras constatar la identidad del dueño mediante un carné de conducir, quien fue identificado con el apellido Miño, los uniformados recorrieron casi 200 kilómetros hasta la localidad de Mercedes para restituirle todas sus pertenencias intactas.

Cuando la patrulla llegó a Mercedes, realizó averiguaciones hasta obtener la dirección exacta del propietario del bolso.

El operativo estuvo encabezado por el oficial Cardozo, integrante de la Unidad Especial y Ecológica (Priar), junto al cabo Martínez, chofer de la unidad móvil.