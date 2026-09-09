Vuelco y muerte en una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este miércoles se produjo un accidente vial en cercanías de la localidad de Monte Caseros, donde una persona perdió la vida.

El hecho ocurrió en la mañana de esta jornada sobre la Ruta Provincial N°129, a la altura del kilómetro 19, en la jurisdicción de Monte Caseros. En el lugar un vehículo volcó con consecuencias fatales.

Despiste fatal sobre la Ruta Provincial 129

Efectivos de la Comisaría Distrito Segunda acudieron al lugar tras una llamada al sistema 911, donde volcó un automóvil marca Ford, modelo Focus, que era ocupado por tres personas mayores de edad.

Dos de los ocupantes resultaron con heridas de diversa consideración y fueron derivadas de urgencia al hospital local.

En el lugar de los hechos los peritos y la fiscalía de turno investigan las circunstancias en que el vehículo despistó y volcó a la vera del camino.

Como consecuencia del vuelco, una mujer mayor de edad murió por las lesiones sufridas. En tanto que, los otros dos ocupantes sufrieron lesiones de consideración y fueron trasladados hacia el hospital local para su atención médica.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno.