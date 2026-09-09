Robó mochilas del interior de un auto en Corrientes y terminó preso

Un rápido y coordinado accionar entre el personal de las comisarías Tercera y Séptima permitió este miércoles la captura de un hombre que minutos antes había violentado un automóvil estacionado en la vía pública para sustraer pertenencias de su interior.





El hecho delictivo se registró en el Pasaje Baigorria, entre avenida Maipú y República del Líbano, donde la dueña de un Volkswagen Gol Power, alertó al servicio de emergencias tras constatar que habían destrozado la cerradura de vehículo para robar dos mochilas escolares y documentación personal.





Ante el hecho, vecinos de la zona aportaron las grabaciones de sus cámaras de seguridad con lo cual identificaron al autor del hecho. Con los datos, el Móvil 903 inició un intenso rastrillaje por las inmediaciones, desplegando un operativo cerrojo en los alrededores.





El procedimiento policial dio frutos rápidamente cuando interceptaron al sospechoso en la intersección de Avenida La Paz, entre Teniente Cundom y Maipú, donde atraparon a Mario Gabriel Hernán Á. de 25 años, el cual aún tenía en su poder la totalidad de los elementos denunciados como robados, incluyendo las mochilas de los menores y los papeles de la damnificada.





El detenido fue trasladado de inmediato a la Comisaría Tercera, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) Nº 4, a cargo de la Dra. Meza.