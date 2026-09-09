Investigan la muerte de un abogado que estaba preso por estafas en Corrientes

En un hecho que causó gran conmoción, este miércoles hallaron muerto en su casa de la ciudad de Esquina al abogado Alejandro Sánchez Amarilla, quien cumplía arresto domiciliario, al estar imputado en estafas contra adultos mayores.





La investigación del delito la había encabezado el fiscal Javier Gustavo Mosquera, el cual ordenó en junio pasado una serie de medidas que concluyeron con la detención del letrado por presuntas maniobras fraudulentas y estafas dirigidas específicamente a personas de la tercera edad y jubilados de Esquina.





Tras el hallazgo sin vida del profesional, ocurrido en su casa de las 90 Viviendas el mismo fiscal solicitó que el cuerpo fuera conducido hasta la ciudad de Corrientes para ser sometido a una autopsia médico legal para determinar las verdaderas causales del deceso.



