Incendio en Corrientes: bomberos controlaron el fuego y dos personas heridas

La Asociacion Civil De Bomberos Voluntarios de Corrientes informó que el martes se produjo un incendio en una vivienda de ciudad capital. En el incidente dos personas resultaron heridas.

Un voraz incendio se desató durante la noche del martes en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Gobernador Velazco y Perugorría de la capital correntina.

Dabido a magnitud, varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para contener las llamas y rescatar a un hombre atrapado, junto a un familiar.

Intervención de bomberos y rescate de las víctimas

Tras el llamado a emergencias, el personal de la Dirección General de Lucha contra el Fuego acudió al lugar de los hechos. Las llamas, que ya habían tomado casi todo el inmueble, requirieron el refuerzo de dotaciones adicionales de Bomberos Voluntarios y efectivos de la comisaría jurisdiccional.

En medio del operativo, los bomberos lograron extraer del interior de la casa a un hombre que se encontraba atrapado, quien sufrió quemaduras en ambas manos.

También se asistió a un familiar del rescatado, quien presentaba quemaduras en un brazo.

Asistencia médica e hipótesis del hecho

Las tareas de emergencia culminaron con la atención de los lesionados y la verificación del inmueble. Las personas rescatadas recibieron los primeros auxilios por parte del personal de salud de la ambulancia.

Las dotaciones lograron extinguir la totalidad de las llama y evitaron que el fuego afectara a construcciones linderas.

Según las primeras averiguaciones técnicas iniciadas en el lugar, la causa determinante habría sido un cortocircuito o desperfecto en las conexiones eléctricas.