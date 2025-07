Malnutrición infantil en el NEA: agronegocios y dinámica familiar en el foco del problema

La magister, Silvia N. Sánchez, dialogó en el programa Mucho Humo de El Litora Radio sobre la Malnutrición infantil en el NEA.

Una investigación como parte de una beca de Posgrado analiza cómo la producción agrícola, el enfoque médico y las dinámicas familiares se entrelazan en la problemática de la malnutrición en la región.

Sánchez fundamenta que no tiene sólo que ver con qué se come, sino cómo se come, origen, dónde se come (comedores comunitarios por ejemplo) que políticas públicas hay en torno a la soberanía alimentaria.

