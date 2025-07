Internas en la UCR: "Es una discusión saldada, hay procedimientos y ya se hicieron"

En el marco del proceso de internas de la Unión Cívica Radical, el nuevo presidente del Comité de Capital, Claudio Polich señaló: "Es una discusión saldada, hay procedimientos y ya se hicieron". En Hoja de Ruta mencionó que "Valdés va a ser el presidente de la UCR" y que la asunción de las nuevas autoridades se hará una vez cumplidos los procesos en las localidades del interior provincial.

"Es una cuestión de sentido común al no haberse presentado otra lista, al no haber oposición, e la única lista que es proclamada. Lo mismo me pasa a mí como Presidente del Comité de la Capital", señaló.

En cuanto a la asunción de las autoridades dijo que "se hará de una vez que se haya cumplido el proceso porque en el medio, en los lugares donde presentaron listas, seguramente habrá elección y tenemos que esperar que se desarrolle la elección dentro del marco de la más absoluta legalidad dentro de las estructuras partidarias".

"Yo entiendo que si vos no sos parte de la elección, no sé cómo te sentís afectado, salvo el caso que lo hagan a título personal. Porque por un lado atacás en la justicia, por el otro lado presentás listas y sólo en cinco ciudades de la 75", dijo en torno a la disputa entre los sectores del gobernador Gustavo Valdés y el exgobernador Ricardo Colombi.

Polich aseguró que "Valdés va a ser el presidente de la UCR". "Nuestras autoridades tienen siempre deben ser legítimamente electas a través de los procedimientos que son legales. Este es el procedimiento legal, el que consagró a Gustavo Valdés y que me consagró a mí y a muchos presidentes en distintos lugares de la provincia, el debido proceso", sostuvo.

"Esa es una discusión que ya está saldada. Hay procedimientos para la discusión y se hicieron", cerró.

