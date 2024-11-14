Especies invasoras en Corrientes: "Esto ya salió fuera de control y nos queda mitigar"

"Esto ya salió fuera de control y nos queda mitigar", destacó a Hoja de Ruta, Maria Celeste Franceschini, investigadora del Conicet, en torno a la problemática de las especies invasoras en Corrientes. Para la profesional la salida es imitar el trabajo realizado en otros países. Además, dijo que es posible trazar una alternativa biológica pero requiere tiempo y desarollo.

"Una especie exótica, como su nombre lo indica, es una especie que no es originaria de un territorio. Pero hay muchas especies que son exóticas y no todas son una problemática. El problema es que la especie exótica sea invasora, que tenga propiedades, capacidades de reproducirse, de invadir un territorio, de tener ventaja competitiva cuando se instala en un área donde no es originaria", explicó la profesional.

Las especies exóticas invasoras como el chancho salvaje y el ciervo axis "generan un enorme impacto en el nuevo ecosistema, porque cambian la estructura de ese nuevo ecosistema". "Desplazan a los demás animales y vegetales nativos y también, por ende, eso se traslada a un cambio en el funcionamiento de ese ecosistema. Cambia todo el funcionamiento", sumó.

"Esto ya salió fuera de control y nos queda mitigar", aseguró Franceschini. "Lo que se necesita urgentemente es ponernos a trabajar en este tema para poder manejarlo. Nosotros en el laboratorio hacemos estudios y estamos armando una lista de especies exóticas e invasoras de Corrientes y del Chaco y nos gustaría trabajarlo en conjunto", sostuvo.

"El control biológico es una medida factible pero son desarrollos que llevan cierto tiempo de desarrollar, porque si nosotros queremos liberar un agente de control biológico, tenemos que asegurar de que sea seguro y de que no va a producir un impacto no deseado. Esas investigaciones llevan su tiempo, y mientras tanto se debe mitigar con otros métodos", agregó.

