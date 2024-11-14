Fernández: "Queremos que la nuestra sea una propuesta competitiva para Corrientes"

"Queremos que la nuestra sea una propuesta competitiva para Corrientes", definió este jueves Emiliano Fernández, intendente de Virasoro, al confirmar su candidatura a la gobernación.

"Al proyecto político creo que no solamente hay que construirlo desde la política, sino que tiene que ser una construcción social; que tiene que penetrar un mensaje claro con propuestas hacia todos los correntinos", sostuvo Fernández.

Sobre cuál será el partido o alianza que representará dijo que buscará "un equipo nuevo, una propuesta nueva, pero que sea una propuesta competitiva, para que los correntinos la vean con buenos ojos y le podamos devolver la esperanza de vivir en una provincia mejor".

"Yo estoy pensando más en perfiles de personas con valores y convicciones claras, que es un poco lo que hoy la sociedad está reclamando", mencionó. "Porque en la sociedad argentina en general y en el mundo también está pasando, hay una crisis de representación muy fuerte de los partidos políticos, de las identidades partidarias y la gente está muy cansada de conductas y hábitos de la política tradicional. La gente está reclamando una dirigencia política con valores", agregó.

Fernández mencionó que tiene dos límites de vinculación. "Si tengo un dirigente político o alguien que se quiere sumar a un proyecto para especular, a ver qué cargo va a agarrar o qué recurso va a tener, creo que ahí empezamos mal. No sirve ese tipo de actor político o social que quiere sumarse a un proyecto solamente por un interés particular", destacó.

"Y el otro límite es el fanatismo. Con el fanatismo no vamos a poder conversar, no vamos a poder acordar", sostuvo.

Mirá la nota completa