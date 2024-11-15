Marlene Gauna: "Habrá un escenario de cuartos en 2025 y el PJ trabaja en ese esquema"

"Habrá un escenario de cuartos en 2025 y el PJ trabaja en ese esquema", aseguró en Hoja de Ruta la referente peronista, Marlene Gauna. La diputada negó un acuerdo con el actual senador como fórmula electoral para 2025. "Nunca hablé con Ricardo Colombi en esos terminos", aseguró en Hoja de Ruta.

La diputada negó un acuerdo con el actual senador como fórmula electoral para 2025. "Nunca hablé con Ricardo Colombi. Nunca, nunca hablamos en esos términos. Sí sé que en algún punto se conversaba, y que yo escuché, por supuesto, por medios de comunicación y por algunos otros dirigentes que sí se comentaban en esas instancias de acuerdos, como se comentan en todos los sectores", aseguró.

"A mí me encantaría como mujer y como política y como militante llegar a los más altos niveles de cualquier tipo de representación política. No lo digo ya mañana ni pasado, pero sí, por supuesto, que como mujer y militante nos corresponde soñar a lo más alto y trabajar para eso", destacó la legisladora.

"Nosotros no podemos trabajar para ser vice de nadie. Nosotras trabajamos para hacer lo que queremos hacer. Y después es muy difícil concretar todo de una forma que uno espera", agregó.

Gauna analiza que este es un momento clave para el justicialismo correntino. "Me parece que esto en una decisión también conjuntamente con mi sector. A veces es importante pensar en alianzas políticas, pero a veces cuando los escenarios están partidos en la forma en que se van a dar para mí las elecciones próximas, también quedarse con los puntajes que uno puede sentarse sobre esos puntos y poder negociar más adelante", agregó.

Mirá la nota completa