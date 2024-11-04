Expectativas para el 2025 en el sector citricultor de Corrientes: "Tenemos esperanzas"

En diálogo con Hoja de Ruta, Miguel Rosbaco, presidente de la Asociación de Citricultores de Monte Caseros y Presidente de la Cooperativa San Francisco, analizó cómo concluye el año el sector. "Hay muchas plantaciones que el productor no pudo seguir cuidándolas pero creemos que ya comenzó a rebotar la demanda", sostuvo.

"El balance del año es más o menos lo que pensábamos. La naranja hoy es la vedette con una demanda de jugos a nivel nacional e internacional", sostuvo. Además, destacó que esto se debe a que "en el mundo hubo un achicamiento a la oferta". "El volumen mundial se achicó por enfermedades y por el tema climático", agregó.

Con respecto al limón dijo que: "el limón tocó fondo durante tres o cuatro años, era mala palabra". "Hay muchas plantaciones que el productor no pudo seguir cuidándolas pero creemos que ya comenzó a rebotar la demanda", sostuvo.

"Las industrias ya están pidiendo algo de limón. En el mercado fresco, los precios han aumentado y eso se debe a que hoy no hay producción, es oferta y demanda", agregó.

"Los clientes de jugos industriales demanda jugo de limón. Eso quiere decir que la demanda está comenzando. Hace dos o tres meses atrás nadie quería", sumó el productor.

De cara al 2025, destacó: "Los productores tenemos esperanzas. El mercado interno está un poco complejo pero las exportaciones están bien. Creemos que el limón va a mejorar sus valores". "Las esperanzas están puestas en el próximo año", dijo.

Mirá la nota completa