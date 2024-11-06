Se viene el primer Congreso de Laicismo y Secularización en Corrientes, organizado por Ilec Corrientes. "El Instituto Laico de Estudios Contemporáneos es una organización que fue creada por la masonería allá más o menos al inicio del 2000 y tiene como objetivo que en las distintas provincias, en los distintos lugares, se creen espacios de libre pensamiento y de libre intercambio de ideas", explicó en Hoja de Ruta, Francisco Mazzaro, politólogo, docente universitario y asesor legislativo.

Los próximos 13, 14 y 15 de noviembre se desarrollará en la ciudad de Corrientes el Primer Congreso de Laicismo y Secularización, a cargo del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentina (ILEC), el cual tiene el objetivo de estimular en la sociedad el libre pensamiento y la tolerancia. Todas las exposiciones de este encuentro abordarán la temática del pensamiento y la religión en las acciones de las personas y de qué manera esta influye en la sociedad, la política, la ciencia y las artes.

Según explicó, desde siempre "la masonería tenía un vínculo y un compromiso bien notable con el laicismo, la secularización, desde sus orígenes allá por 1770 en Inglaterra". "El ILEC Argentina crea distintas filiales, entre ellas hoy la de Corrientes y en todas las filiales tenemos libertades para hacer actividades", agregó.

Sobre la actividad, indicó que "hemos tomado la iniciativa de hacer un congreso, sobre la laicismo y la secularización, que tiene como objetivo este congreso que los distintos panelistas puedan dialogar y hablar sobre la influencia de las distintas religiones, todas ellas, en la toma de decisiones de política, en la toma de decisiones sociales. Cómo eso nos influye a nosotros como individuos, en lo que es cultura, arquitectura, medicina, etc", sostuvo.

La actividad tiene entrada libre y gratuita. "Cada disertante va a hablar desde esta influencia, desde el arte o la profesión o el rol que merece su vida".

Detalle del programa

El primer día, miércoles 13 de noviembre a las 19:00hs en el aula magna de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE los expositores serán Mario Villegas, decano de dicha casa de estudio, Diana Rubianes (abogada, Secretaria Relatora de Fiscalía General del Ministerio Público de la Provincia de Corrientes ) y Alejandro Chaín (Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes).

El segundo día, jueves 14 de noviembre a las 18:00hs en el Palacio Legislativo de la ciudad de Corrientes, los expositores serán Lucas Sisul Larroza (médico cirujano cardiovascular), Giancarlo Perversi (presidente de la sociedad Dante Allighieri Corrientes), "Thor" Scheling (en representación del Club de la Libertad de Corrientes), y Enrique Galeana (prestigioso historiador de la provincia de Corrientes ).

El tercer y último día, viernes 15 a las 18:00hs se realizará en el aula magna de la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) "Ángel Rodríguez" y tendrá como expositores a Cecilia Colautti (médica graduada de la UBA), Pedro Braillard Poccard (Vicegobernador de la provincia de Corrientes), Alida Pasian (Arquitecta graduada de la UBA), y Diógenes González (senador provincial por la UCR). Ese mismo día también se contará con la presencia de Darío Hernández presidente del ILEC Argentina, y palabras de cierre por parte del presidente del ILEC filial de Corrientes, Francisco Mazzaro.

