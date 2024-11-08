Álvarez. "De acá se sale con la interna y si no el interventor será la autoridad que firmará la alianza"

"De acá se sale con la interna y si no el interventor será la autoridad que firmará la alianza", explicó en Hoja de Ruta el intendente radical, Juan Carlos Álvarez, sobre su partido.

"Teníamos todas las condiciones de poder resolverlo democráticamente, como lo establece en nuestra carta orgánica. Hoy nos encontramos con una situación que se va a normalizar cuanto antes", aseguró el referente.

Sobre las situaciones vividas en el partido, Álvarez asegura que "son de última estrategias con el fin para ver quién queda con el partido". "De acá se sale con la interna. Y si no hay interna será el interventor la única autoridad. Si es que no podemos normalizar al partido, va a ser la única autoridad de firmar en representación de la alianza radical", sostuvo.

Sobre las alianzas dijo: "Hoy estoy en la alianza de Vamos Corrientes. Uno siempre tiene en el fondo la expectativa, la esperanza que pueda haber unidad, que pueda haber consenso, que pueda haber fortalecimiento", destacó.

"Eso es lo que pedimos los intendentes. Que no haya más divisiones, que podamos tener un espacio, un lugar de discusión y ver a ver si esta situación, como es la política, trae el diálogo, ponernos de acuerdo", agregó.

Para él, en tanto, "los intendentes y el gobernador estamos muy abocados a la gestión, más allá de la cuestión política".

