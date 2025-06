“Corrientes está creciendo, tenemos la potencialidad de invertir casi 10 puntos de todo su presupuesto por año”

Por Eduardo Ledesma, Belén Da Costa y Carlos Lezcano

Las fechas del calendario no coinciden con las de gestión del gobernador Gustavo Valdés que el pasado 10 de diciembre ya comenzó su último año de gestión.

En la entrevista que hicimos en Hoja de Ruta ponemos foco en su planteo político-estratégico basado en algunas ideas de gestión como organizador transversal de las acciones de gobierno.

La modernización, desarrollo e inclusión, son las ideas fuerza desde el primer día de gobierno y aunque no lo dijo explícitamente podemos sumar su intención, muchas veces manifestada, de una reformulación del federalismo.

Esta forma de gobierno expresada en la letra de la Constitución Nacional y llevada a la práctica, de forma parcial por los distintos gobiernos nacionales, es una idea a la que Valdés regresa con nueva vitalidad pero acorde a los requerimientos del siglo XXI. Con Pedro Ferre como sustento histórico pero con una mirada de hoy, el gobernador de Corrientes cabalga de nuevo en los escenarios nacionales, el tiempo nos dirá con qué suerte.

El 2025 será un año eminentemente político en su dimensión agonal, es decir que tendremos ante nosotros la lucha por el poder con todas herramientas que tengamos a mano. Los correntinos elegirán nuevas autoridades pero gane quien gane deberá seguir algunas líneas de gestión inaugurada por Valdes como el uso transversal de las tecnologías en el mundo que vivimos. En ese sentido tal vez, tengamos que poner atención (y lo dice el Gobernador) en buscar una mejor calidad en las burocracias que vienen.

Usted ha planteado, desde el comienzo de su gestión, ejes de trabajo: modernización, tecnología como herramienta para el desarrollo e inclusión. ¿Qué está viendo de eso? ¿Cuál es el escenario que viene para Corrientes?

Un escenario complejo. Estamos viendo futuro con lo que hicimos. Yo creo que el año que viene va a ser mejor. Va a ser un año movido, pero mejor que este. Eso es parte de una evolución que tiene como guía varios ejes.

El de modernización, vamos a todo rumbo. En la provincia de Corrientes, estamos por terminar el año que viene con dos mil kilómetros de fibra. Tenemos cerca de 34 nodos y con más de mil quinientos kilómetros de fibra iluminada, que es un montón para tan corto tiempo. Pero nos tiene también modernizando sistemas y la administración. No solamente las estructuras, sino modernizando toda la administración pública en cuanto a su sistema de atención.

En cuanto a parques industriales venimos trabajando enormemente para seguir consolidando nuestras empresas y la industria de Corrientes. Estamos comenzando a tener los recursos más que suficientes para poder hacerlo. Con vista a seguir desarrollando, por ejemplo, la industria de la carne, que creemos fundamental. En los últimos tres meses hemos bajado casi cinco puntos el desempleo. Y eso es importante porque lo hacemos con una presión impositiva prácticamente inexistente.

¿En qué basa su esperanza de crecimiento en relación al año que viene? Teniendo en cuenta la postura del gobierno nacional y la crisis del crecimiento económico.

Una cosa es el Estado y otra cosa es el sector privado. Son dos cosas distintas de crecimiento. Por supuesto que algunos creen que el Estado no es todo. Nosotros lo que decimos es que el Estado tiene éxito cuando al privado le va bien. Porque si no de lo que estamos hablando es que el Estado es al único al que le puede ir bien; cada vez el Estado tiene más poder y se va fagocitando más al sector privado. Nosotros vemos la cantidad de inversiones que tenemos en distintos sectores y vemos cómo van creciendo. Por eso consideramos que tenemos éxito. Hoy tenemos récord en plantación de arroz: 120.000 hectáreas. La industria de yerbatera sigue creciendo. La naranja alcanzó buenos precios y están con inversiones. El año pasado inauguramos una industria en ese sentido. Queremos ampliar y mejorar todo lo que es la industria cárnica y estamos con créditos importantes, en algunos casos subsidios. Se está convirtiendo Corrientes en una ciudad turística, con fuertes inversiones en hotelería.

Lo que nosotros estamos viendo es que el sector privado en la provincia de Corrientes está creciendo. El Estado está reduciendo su cantidad de empleados o manteniendo y tenemos la potencialidad de invertir casi 10 puntos de todo su presupuesto por año.

De hecho, usted estuvo en una cena con empresarios y les pidió que se jueguen y que inviertan más. ¿La respuesta cree que va a llegar?

Yo lo que pido es que aquellos que tienen capital, y en demasía, que comiencen a mirar algunos negocios que se abren en Corrientes y que se pueda producir esa inversión. Hay posibilidades en inversión en materia de turismo. Tenemos necesidades, por supuesto que podemos acompañar con el Estado Provincial. Pero necesitamos esas inversiones. Nosotros no tenemos inversiones, por ejemplo, en materia de naranja. Yo lo que le pido al sector es que inviertan en tener jugo con marca propia, comenzar a venderlo en el mercado. Por supuesto que mejora su valor y genera mayor mano de obra.

¿Qué le diría a los otros sectores productivos? A los ganaderos, a los agricultores.

Les diría lo mismo. A los sectores ganaderos que no desperdicien la oportunidad que tenemos ahora con la industria de la carne. Somos muy eficientes produciendo, pero después no lo somos faenando ni engordando nuestra hacienda, pero podemos hacerlo. Tenemos la posibilidad de tener maíz y generar nosotros el engorde, el fraccionado y la elaboración de carne troceada, envasada al vacío. Ese es el paso que tenemos que dar. Nosotros exportamos nuestra hacienda a otras provincias y después la importamos y la consumimos en trozos o como pedazos premium. Entonces, tenemos que salir a generar y dar un vuelco en nuestra industria. El arroz tenemos que darle otra vuelta más. Tenemos que industrializar el arroz y hoy estamos viendo en el norte de Corrientes empresas de afuera también que van a comenzar a invertir.

Ayer recibí al director de Yacyretá y hablamos de la posibilidad de construir la toma de riego de la represa de Yacyretá. Eso es lo que va a permitir tener agua por desnivel y otros costos. Pero también necesitamos tener gas natural en el norte de manera que nosotros podamos elaborar y podamos tener energía mucho más barata y más competitiva.

A propósito de energía, ¿cómo ve los reclamos de esta semana de comerciantes en torno al tema? ¿qué les diría?

Nosotros somos una distribuidora de energía. No podemos absorber el costo del valor de la energía. Hoy está prácticamente sin subsidios y eso realmente es horroroso. Cuando yo miraba cuál iba a ser la política de Milei sabía que el valor de la energía iba a subir a las nubes y esto va a continuar siendo así. Lo que sí nosotros podemos hablar, ver y generar son programas para ver cómo generamos energías alternativas que sean más baratas para ir sustituyendo una energía que hoy es cara, carísima para todos. Pero tiene que ver con el precio que fija la Nación. Si nosotros absorbemos esos costos, la provincia de Corrientes se cae en dos años.

Hay una categoría que sirve para pensar la historia argentina: unitarios y federales y después de eso una ampliación de eso la idea de centro y periferia. Usted ha planteado a lo largo de estos años un pensamiento federal. ¿Hay nuevas formas del federalismo argentino? Porque usted es un actor local pero también nacional también.

Creo que a lo largo de los años, a partir de 1860, Argentina comenzó a cambiar. Luego de esa gran guerra que tuvo Argentina con Paraguay comenzó la configuración de lo que hoy entendemos como República Argentina, con una provincia de Corrientes prácticamente caída, cuando antes la tenía como exclusiva protagonista. Fueron tiempos de concentración, fundamentalmente en Buenos Aires, donde todo el norte argentino sufrimos mucho.

Ahora lo que tenemos que construir es una Argentina más equitativa donde también en el norte comencemos a prestar atención y a tener las mismas posibilidades. Con los impuestos de todos desarrollamos el país central y con el impuesto de todos desarrollamos el sur. Necesitamos que con el impuesto de todos desarrollemos el norte argentino con, por ejemplo, gas natural, ferrocarriles, infraestructura eléctrica, caminos, que es como pensamos los diez gobernadores del norte. Si en este momento de la historia nosotros decimos que cada provincia se arregle como pueda, realmente no es justo. Debería existir una compensación histórica a las provincias del norte por todo lo que aportaron en este tema.

En estas nuevas formas de federalismo que ustedes encarnan están las Liga de Gobernadores del Litoral y justamente hay una discusión que tiene que ver con el control del río. En ese marco el nuevo Gobierno abre la posibilidad de meter la mano a las provincias, y no un día, sino 30 años y con opción a 30 más.

Sí, nosotros destinamos el 20% de los ingresos de la hidrovía, como ganancia del Estado para el desarrollo de los puertos de la ribera del Paraná. Tenemos resueltas a futuro todas las construcciones portuarias e infraestructura. Entonces, siempre tenemos entrega de la soberanía nacional a empresas privadas, porque ahora no le quieren entregar al Estado con posibilidades de renovar el contrato por 30 años más. Es decir, que nosotros vamos a poder estar hablando nuevamente en el 2085 de la posibilidad y la próxima discusión de hidrovía. No se quieren sentar ni con las provincias individualmente, ni con las provincias en conjunto. Nosotros vamos a dar una pelea jurídica, vamos a dar un debate político, porque creemos que tenemos que ser parte del futuro de nuestra hidrovía.

Las obras que se están realizando en el puerto de Ituzaingó ¿cuándo se inaugurarán?

En marzo espero que esté funcionando el puerto de Ituzaingó.

¿Le podemos poner esa fecha?

Sí.

Es una fecha muy próxima, ¿está garantizada la navegabilidad desde Ituzaingó hasta la confluencia y de ahí para abajo?

Desde la altura del río no tenés ningún problema. Lo que pasa es que tiene que estar integrada la hidrovía, que es otra de las cosas que nosotros decimos. Ellos dicen que eso no ingresa a la hidrovía porque maneja la COMIP, que es la Comisión Mixta Argentina-Paraguaya. Pero yo lo que digo es que la hidrovía y el peaje de la hidrovía, lo que tiene que dejar son los recursos necesarios con el peaje para poder balizar y dragar en los puntos críticos, que son ocho y garantizar a la provincia de Corrientes, en su zona norte, y a la provincia de Misiones, tener la posibilidad de generarle navegabilidad y poder sacar sus productos. Si no, la logística es enorme.

Gobernador, usted lleva un año de gestión paralela con Milei. ¿Tuvo tiempo ya de calibrar hasta dónde usted cree que es capaz de ver, entender, interpretar y de ayudar a las provincias en todos estos planteos que estamos haciendo?

Tenemos poco diálogo, menos diálogo del que queríamos. Pero creo que la mejor forma de ayudar a las provincias de Argentina es mejorando la Argentina. No hay otra forma. Si nosotros tenemos un demonio que se mete en la Casa de la Moneda y comienza a dar a la maquinita, vemos el efecto inflacionario que produce. Si tenemos un demonio metido en el Ministerio de Desarrollo Social y comienza a dilapidar los recursos del Estado, es otra cosa. Si tenemos un demonio metido en el ANSES y comienza a entregar asignaciones, pensiones, jubilaciones, nunca van a alcanzar los recursos. Creo que Milei, en definitiva, lo que está haciendo es ordenar la macro de la República Argentina.

¿Aguantamos? No aguantamos. El ordenamiento de la macro implica parte de lo que usted decía, las tarifas energéticas están por las nubes. Son valores que realmente dan miedo. Ahora, tiene que comenzar a aplicar inmediatamente lo que venimos pidiendo los gobernadores.

¿Qué mensaje le dejamos al pueblo correntino?

Les dejo el deseo de paz y prosperidad para un 2025 y esperemos que el año que viene sea mejor, que se vaya acomodando más la economía y que podamos tener paz y prosperidad.