Cómo sigue la causa del hombre que apuñaló a una menor tras negarse a una relación con él

Rocío Z., la mamá de Celeste, la joven hostigada y agredida por un hombre identificado como "Pata" G. dialogó en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio sobre la situación actual del sujeto que apuñaló tres veces a su hija.

"Lo único que sé es que está detenido, pero tenemos miedo", destacó Rocío.

Además dijo que recién después de varias semanas la joven puede "dormir y comer".

"El temor y el miedo sigue presente porque no sé si va a salir hoy o mañana", puntualizó.

Por último dijo "que se haga justicia porque hoy es Celeste pero mañana puede ser otra".

El caso

El implicado hace más de un año que venia hostigando a la menor por redes sociales y ante la negación de C. incluyendo el bloqueó en redes, la atacó más de tres veces, dejándole marcas en todo el cuerpo y dientes rotos.

Ante las situaciones, la madre de la víctima se dirigía a la comisaria 17 y la comisaría de la Mujer en donde no obtenía respuesta. "No me tomaban las denuncias, solo una exposición", destacó Roció.

Finalmente el día lunes 10 de junio , la menor fue apuñalada más de tres veces.