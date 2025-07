Camau sobre la Ley de Bases: "Quiero que este instrumento sirva para la Argentina"

"Quiero que este instrumento sirva para la Argentina", señaló el senador nacional por Corrientes, Carlos "Camau" Espínola en Hoja de Ruta. Destacó cómo ve la Ley Bases, que ahora fue aprobada en Diputados, y dijo que espera el "crecimiento de la Argentina".

"Quiero que estos instrumentos permitan Argentina pueda rápidamente salir adelante. Hace falta la reactivación porque hoy estamos en un proceso recesivo. Lógicamente que la inflación ha bajado, pero hay que salir de la recesión, y espero que este instrumento genere al gobierno, al presidente, las herramientas para poder hacerlo", mencionó. "Sé que el proceso no va a ser tan sencillo", agregó.

Según indicó, sobre cuánto habrá para ver un impacto, Camau aseguró que "va a depender de las medidas económicas que vaya tomando en función a esta ley"-

"Tampoco tenemos claro algunas cuestiones económicas del Gobierno, planteó la ley como un plan de gobierno y ahora vamos a ver cómo los instrumenta", sumó.

"La recesión la tiene que levantar porque tenemos que salir de la recesión, con un mecanismo que me imagino que el gobierno lo debe tener analizado para la inflación y eso no va a ser inmediato. Lógicamente, cuando hablamos del RIGI, los mecanismos de inversiones, no van a ser de un día al otro", señaló.

Sobre cómo avisora el escenario electoral 2025, y si será parte, mencionó: "vengo trabajando hace mucho tiempo en una mirada de la política donde quiero generar cambios que sean importantes y que permitan poder discutir el futuro queremos". "Tengo la absoluta convicción que ese espacio existe, que se puede lograr y que la sociedad de nuestra provincia, se va a animar a poder dar un paso de un cambio que genere una propuesta superadora, el futuro y el desarrollo que Corrientes necesita".

"Es mi sueño y trabajo para eso, desde el primer día que me involucré en política", agregó.

Sobre su posible expulsión del PJ, dijo: "Desconozco, el partido está intervenido por personas de Buenos Aires que tienen una mirada porteña a veces y este es el problema de la Argentina". Sobre si participará del proceso de internas que atravesará en unos meses el justicialismo, mencionó que: "La verdad que todavía no tomé decisión de cómo voy a avanzar en proceso interno, sí me parece que hay que normalizarlo".

