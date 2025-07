Comedores: "Cómo le decimos a un adulto mayor que no podemos invitarle ni una taza de leche"

"Cómo le decimos a un adulto mayor que no podemos invitarle ni una taza de leche", se preguntó en Hoja de Ruta, la referente provincial de Octubres, en Corrientes, María José Espíndola. Detalló que no recibieron el cargamento enviado por Capital Humano y las complicaciones que tienen para sacar adelante los comedores comunitarios.

"Yo hago un recorte histórico de lo que nosotros teníamos en su momento y llegamos a tener más de 20 comedores y merenderos en toda la provincia. Lo cual lamentablemente ahora se fue disminuyendo", señaló.

"La provincia tiene un sistema que es de módulos alimentarios y después también tiene lo que es el manejo y la asistencia de comedores y merenderos. Nosotros no estamos en ese listado, así que entonces es muy difícil que hoy podamos tener algún tipo de asistencia desde el Ministerio de Desarrollo de la provincia hacia nuestros comedores y merenderos", mencionó.

Espíndola señaló que a pesar de las posibilidades de recibir algo de leche del cargamento enviado por Capital Humano a Conin, esta no se dio.

"Nosotros estamos nucleados en el sindicato que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Hhemos tomado contacto con responsables o referentes del Conin y la única respuesta que nos dieron es que si les sobraba algo, ellos nos estarían dando", dijo.

"Esa conversación, esa reunión que tuvieron los referentes de distintas organizaciones con Conin fue hace prácticamente 15 días más o menos y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta", confirmó.

Cabe destacar que a Corrientes el cargamento ya llegó y fue distribuido entre todas las personas que asisten a estos espacios en Conin.

"Ellos manifestaron de que lo único que iban a recibir era 3.000 kilos de leche. Hace más de 15 días y hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de llamado", sumó.

Con respecto a la situación general, destacó que "lamentablemente la demanda es muy grande". "Nosotros tenemos un registro en el cual cada familia, cada niño, tiene su ficha y la verdad que hoy por hoy se duplicó la demanda pero la cuestión es que no podemos solventar esas necesidades", agregó.

"Eso es lo más triste, eso es lo más triste y lo más grave, porque cómo vos le decís a un adulto mayor que no le alcanza su jubilación y que no viene a solicitar una taza de leche. O cómo le decís a un niño que hoy no le puedes dar un plato de comida", cerró.