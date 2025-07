“La idea es generar condiciones para que la gente se quede en el campo”

Por Carlos Lezcano, Eduardo Ledesma y Belén Da Costa

CREA es una asociación civil sin fines de lucro integrada y dirigida por empresarios agropecuarios que se reúnen en grupos para compartir experiencias y conocimientos.

Entre sus objetivos está la idea de potenciar y asegurar el buen funcionamiento de las empresas que integran la asociación sean económicamente rentables y sustentables en el tiempo. El Movimiento CREA está conformado por más de 2.000 empresas agropecuarias que se proponen mejorar los resultados de sus organizaciones a través del intercambio de ideas y experiencias. Los miembros CREA trabajan en conjunto para mejorar el proceso de trabajo de la empresa y responden a las necesidades técnicas, económicas y humanas.

El programa Hoja de Ruta conversó con Pablo Eduardo Fernández es Ingeniero agrónomo en Facultad: Ciencias agrarias, Universidad Nacional de Rosario y en la actualidad trabaja en Establecimiento Agrícola Ganadero Santa Clara y Yuquerí S.A. como encargado de producción de forrajes, control de laboreos, seguimiento de recría, stocks de alimentos e insumos agrícolas 2017 a 2020. o Gerente regional desde el año 2020 hasta la actualidad.

¿Qué es CREA y por qué surge?

CREA es una asociación sin fines de lucro creada por productores para compartir experiencias y conocimientos. Esto se fundó en la década del 50 del siglo XX y el fundador, Pablo Harry, lo vio y tomó de un viaje a Francia, donde vio que un grupo de productores se reunían para compartir algunas problemáticas de su sector. Volviendo a Argentina, en Buenos Aires, siendo un productor agropecuario, Harry se reunió con otros productores, vecinos, amigos, allegados, para ver la problemática en ese momento de la erosión. Había prácticas de manejo con mucho arado de suelo y demás que provocaban alguna erosión y ese fue el primer encuentro. Y eso se fue replicando en el tiempo en todo el país, creándose nuevos grupos en todo el territorio nacional y ya trascendió las fronteras. Ahora hay grupos en Uruguay, Paraguay, Bolivia.

Hace poco tuvieron una reunión CREA . ¿Cuáles son los temas que se trataron en esa reunión y cómo son esas reuniones en Corrientes?

En Corrientes tenemos nueve grupos formados y el nuestro, el que compartimos con el campo en el que trabajo, se llama Crea Curuzú. Es el que presido. Nos reunimos una vez por mes en cada campo y en esta ocasión tocó reunirnos en el campo que trabajo, allí exponemos al grupo todos los manejos que se están haciendo, sus resultados productivos, económicos, algunos indicadores sociales que tenemos, así el grupo puede debatir después de la presentación, recorrida de campo y ver la problemática de ese lugar. El grupo puede debatir y nos da, nos brinda críticas constructivas, soluciones a los problemas, su mirada sobre los problemas que nosotros estamos mostrando y probablemente problemas que no estamos viendo. Básicamente es eso. Después el grupo, siempre comparte alguna experiencia, alguna problemática común para llevar a cabo durante el año y tratar de experimentar soluciones a nivel grupal.

¿Qué tipo de datos sociales de los que hablás son los que tratan?

Creemos que la línea de trabajo hoy, es ver que el campo sea un buen lugar de desarrollo personal y un buen lugar para la vida familiar de todas las personas que viven en el campo. Lo cual, por supuesto, incluye a los peones. Tenemos varios puestos en el campo donde trabajo donde viven familias y tenemos lugares que se llaman cuarteles donde viven los peones y tractoristas que trabajan día a día. Allí tienen un cocinero, provisiones de comida, y estamos muy atentos de las condiciones de vivienda y de brindar ayuda, beneficios extra saliendo de lo que exige la ley.

¿Por ejemplo?

En el caso particular del campo donde trabajo, se presta atención a la actualización de salarios que queda atrasada en el tiempo o la inflación le va ganando a los salarios. Entonces lo que hacemos es aumentar previamente a cuenta de futuros aumentos, para mitigar un poco eso. Trabajamos ese desfasaje que puede haber con la canasta básica, medimos todos los meses la canasta básica y cuando queda desfasado, aumentamos. Todo el personal que queda por debajo de la canasta básica, se le da un bono de mercadería de ayuda, porque los salarios hoy del peón rural, lamentablemente, están muy por debajo de la canasta básica. Además, se pagan horas extras, se pagan guardias, con eso muchas veces hacen una buena diferencia.

¿En cuánto ronda ese salario?¿En cuánto ronda más o menos ese salario?

El salario básico de un peón rural hoy está más o menos en 560.000 pesos, cuando la canasta básica, creo que la última canasta básica del mes anterior fue 780. La idea es generar condiciones para que la gente se quede en el campo, básicamente es eso.

La nueva mirada respecto a eso, es dar todas las condiciones para que la persona se pueda enfocar en su desarrollo personal, de su familia, por supuesto con una contraprestación de trabajo, que no tenga otra preocupación más que el trabajo, sabiendo que su familia va a estar cuidada por lo que él mismo genera. Y eso termina siendo productivo para la empresa, si está enfocado en su trabajo, hace bien su trabajo, es productivo, eso termina redituando también el beneficio para la empresa, es un círculo virtuoso que termina siendo muy favorable.

Aunque cabe la aclaración que la principal definición como empresa es que, independientemente de la persona que tengas como empleado, tengo que brindar determinadas condiciones de vida, de salud, de tener una política general de ayudarlo a desarrollarse.

En eso estamos de acuerdo, lo que pasa es que vos sabés que esto que están haciendo ustedes no es común en los campos, digamos, no es tan común por lo menos.

No es tan común, no es tan común, pero por algún lado hay que empezar, a nivel campo nosotros ya empezamos, y estamos con políticas muy avanzadas, muy de vanguardia en este tema, diría hasta a nivel nacional, muy de vanguardia. Es más, llené hace poco un formulario de autoevaluación con un montón de indicadores sociales para evaluar el campo en el que trabajo que se llama Santa Clara y Yuquerí, y dio excelente a nivel nacional. Bueno, eso queremos replicar con el Grupo CREA a nivel región que comprende Corrientes y parte de Misiones. Estamos trabajando para que esto se derrame o que se llegue adelante en toda la región.

Señalas que el campo sea un lugar de desarrollo personal, algunos aspectos tienen que ver con puertas adentro de las empresas, pero otras cuestiones más vinculadas a lo estatal como los caminos, que tienen que ver con el desarrollo. Si voy a vivir al campo, necesito caminos para transitar, conectividad, etc. ¿Que temas pondrías en esta lista de cosas que faltan?

En todas las empresas que pertenecen a nuestro grupo, además de valorar a las personas, de ponderarlos, de tomarlo como referencia, valoramos que la gente quiere vivir acá en el campo. En los puestos, donde “el puestero” tiene a cargo una sección, muchos peones se ofrecían con sus familias para venir a vivir al campo, cosa que normalmente no pasa. Probablemente escucharás en todos lados que la gente no quiere vivir en el campo, no quiere trabajar, y para eso, para que la familia pueda venir al campo, se sienta bien dentro del campo, nosotros lo que les facilitamos es conectividad, además de los servicios básicos, de agua potable, luz, la habitabilidad. Tenemos wifi en todos los puestos, que creemos que está bueno para la mujer del puestero, que se siente más cerca de la ciudad, para sus hijos, que además de buscarlo todos los días para traerlo a la escuela que tenemos en la estancia, conectividad que facilita muchas veces la educación.

¿Cómo es la energía de esos puestos?

Como bien saben, los campos, acá en Corrientes, tienen un déficit muy grande en provisión de luz y caminos. Nosotros en el tema caminos, no podemos hacer mucho con Vialidad, por más que mandemos cartas y demás, normalmente nuestro camino que compartimos con otros, lo vamos arreglando nosotros pero no deberíamos hacerlo. Lo que corresponde a luz para el personal, tenemos todo con pantallas solares, el único lugar que sí llega a la luz de línea es la estancia, pero después tenemos dos estancias en este campo, una tiene luz, la otra tiene luz con pantalla, y todos los puestos con pantallas solares.

Hay nuevas formas de producción cuidando el medio ambiente. ¿Qué se está haciendo que sea valioso?

Creo que la forma de producir en Corrientes es muy amigable con el medio ambiente, pero no quita que hay que medir, para eso CREA tiene una forma de medición remota en la que uno va llenando la práctica de manejo, el lugar donde está y los productos que se utilizan en la producción. Usamos datos.

¿Y los productores tienen ganas de trabajar basados en evidencia?

En los grupos CREA justamente de eso se trata. Medir alguna práctica, tomar resultados, exponerlo al grupo, muchas veces no solo queda en el grupo, sino que compartimos con los otros grupos CREA, que en el país son 230 grupos. Cada uno de esos grupos tiene entre 6 y 10 empresas, en total son más de 2000 empresas agropecuarias las que componen todo el movimiento donde cada una de esas empresas va subiendo datos, información a una base de datos nacional, y en esa base de datos nacional es fácil compararse, es fácil saber si uno está mal o bien parado con respecto a alguna práctica de manejo, y en base a eso ir corrigiendo. Los ítems fundamentales de nuestras ideas de producción del campo sería obviamente la parte económica, y la sustentabilidad social y ambiental.

Mirá la nota completa