La Mesa de Enlace le pidió al Gobierno frenar sus planes de reestructurar el Inta. Sergio Melgarejo, Consejero Directivo de CRA en INTA, dialogó con Hoja de Ruta y contó la situación de hoy.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) mantuvo el martes 3 de junio un encuentro con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, en el que expuso su desacuerdo con tres de los principales cambios que el Gobierno nacional evalúa implementar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Las entidades rurales advirtieron sobre los riesgos de modificar la autarquía, la gobernanza y la estructura de Centros Regionales, y reclamaron mantener estos pilares para preservar el funcionamiento del organismo.

"Hay un decreto del que se habla con la posibilidad de recortar personal y ante eso nos reunimos con las autoridades. Nos confirmaron que tienen que ver con la gobernanza del INTA, con los consejos regionales y con lo que tiene que ver con la desentralización. Sobre esos temas hablamos y no estamos de acuerdo porque la conformación del consejo directivo es una forma de gobernanza virtuosa", sostuvo. "La transformación del Inta no pasa por eso", sostuvo.

