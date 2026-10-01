José Sand detalló los servicios y el operativo de seguridad para la temporada de playas

El secretario de Turismo y Deportes municipal, José Sand, anunció este jueves la apertura oficial de la temporada de playas 2026/2027 en la capital correntina en el programa de streaming "O sea... digamos" de El Litoral.

Los cinco balnearios capitalinos funcionarán con boyado y guardavidas, mientras que la playa Arazatí I contará con "modo nocturno" los fines de semana.

La Comuna desplegará más de 40 guardavidas, controles comerciales y articulación con la Policía Turística.

Cinco balnearios habilitados y modalidad nocturna

El Municipio dejó operativos los balnearios de la ciudad con servicios gratuitos y propuestas recreativas hasta el 30 de abril de 2027.

"Hoy -jueves- estamos ya con las playas habilitadas a partir de las 8 de la mañana", dijo el funcionario, y agregó que "la Municipalidad trabajó para poner a punto y poder decir que está inaugurada la edición de la temporada 26/27".

Sand detalló que "son cinco playas habilitadas: Arazatí 1, Arazatí 2, Malvinas 1, Malvinas 2 y por supuesto la playa Molina Punta".

Además, dijo que en la playa Arazati I "vamos a incorporar el modo nocturno durante el viernes, sábado y domingo de 20 a 22".

El secretario adelantó que en las playas correntinas "la Muni tiene preparadas actividades recreativas, deportivas y culturales que hacen que la playa sea un lugar para ir a pasarla bien".

Operativo de seguridad, guardia urbana y controles

Para garantizar el resguardo de los vecinos y turistas, la Comuna diagramó un esquema preventivo integral."Tenemos arriba de 40 guardavidas que van a ir rotando por playa y por turno" comentó al respecto el funcionario, y detalló que desde su área están diseñando "un sistema de rotación para que tengan más días en las playas y menos horas por jornada, para estar más descansados y atentos".

Sand mencionó que se realiza un trabajo coordinado "con Guardia Urbana, con los inspectores de comercio para controlar a los vendedores ambulantes y con la Policía Turística, que es un respaldo importante para la seguridad de quienes visitan la playa".

Además, el funcionario agregó que estas acciones son parte del "compromiso del intendente Claudio Polich, que es consolidar a la ciudad como destino turístico y capacitar a áreas municipales, bares, taxistas, remiseros y hoteleros para brindar el mejor servicio".

Monitoreo del río Paraná ante la creciente

Consultado sobre la coyuntura climática y la crecida del río, Sand llevó tranquilidad sobre los controles continuos.

El funcionario comentó que se realiza un control constante:"El equipo municipal y el de playa está monitoreando día a día junto a áreas provinciales y Prefectura Naval, con quien tenemos un diálogo permanente".

También, habló sobre el cuidado para los bañistas frente a las fluctuaciones del río Paraná, y que "el corrimiento de boyado lo vamos a hacer con la mayor responsabilidad, siempre pensando no solamente en el bañista sino también en todos los trabajadores de la zona de playa".