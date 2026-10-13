“Hay que estar preparados”: Yacyretá cerró el paso a Ayolas ante la creciente del Paraná

El presidente del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá, Facundo Palma, explicó que la medida es preventiva y temporaria por las condiciones hidrometeorológicas. También confirmó que la represa opera con sus dos vertederos abiertos y que la producción de energía está en su pico.

El presidente del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Facundo Palma, advirtió que se espera una creciente importante del río Paraná y explicó que el organismo mantiene un monitoreo permanente de la situación. En ese contexto, permanece cerrado el paso internacional que conecta Ituzaingó, en Corrientes, con Ayolas, en Paraguay, y también están suspendidas las visitas a las obras de la represa.

En diálogo con Hoja de Ruta, Palma señaló que la decisión se tomó por razones de seguridad, luego de la apertura del vertedero principal. Según indicó, los equipos técnicos trabajan en la zona y determinaron que era necesario interrumpir temporalmente la circulación por el puente.

El cierre se mantendrá, según lo informado al momento de la entrevista, al menos hasta el sábado 17. El funcionario remarcó que se trata de una medida precautoria y que el tránsito se retomará cuando las condiciones se normalicen.

Yacyretá opera con los dos vertederos abiertos

Palma explicó que Yacyretá es una represa de paso que debe mantener estable su nivel de operación, en la cota 83. Ante una crecida extraordinaria del río, se activaron primero las descargas por el vertedero Aña Cuá y luego las del vertedero principal.

El funcionario señaló que, entre el día de la entrevista y los dos días anteriores, las lluvias aguas arriba de Iguazú y en el Alto Paraná alcanzaron unos 200 milímetros, cuando las previsiones iniciales rondaban los 100 milímetros.

En ese escenario, indicó que ambos vertederos están funcionando para regular el nivel del embalse y mantener la operación de la central. También confirmó que la represa se encuentra en el pico de producción energética, mientras permite el paso del agua.

Sobre la duración de esta situación, Palma explicó que los técnicos evalúan su evolución día a día y que también deben considerar el comportamiento de las demás represas ubicadas aguas arriba.