“La situación es hoy muy compleja”: preocupación en Empedrado por la crecida del Paraná

El intendente Fernando Echeverría advirtió que unas 200 personas, cerca de 50 productores y alrededor de 1.800 animales podrían verse afectados por la suba del río. El municipio gestiona una barcaza para trasladar el ganado y asiste a las familias de las zonas ribereñas.

El intendente de Empedrado, Fernando Echeverría, confirmó que el municipio declaró la emergencia hídrica ribereña y rural ante la creciente del río Paraná y las dificultades que atraviesan las familias y los productores de las zonas de islas.

En diálogo con Hoja de Ruta, el jefe comunal explicó que, si bien el casco urbano no presenta inconvenientes por su ubicación sobre una barranca, la situación es compleja en los sectores rurales y ribereños. Según precisó, el río se encontraba en 4,86 metros, mientras que el nivel de alerta es de 6,50 metros y la evacuación se establece en los 7 metros.

Echeverría señaló que la preocupación está puesta en las islas, donde viven alrededor de 200 personas y trabajan cerca de 50 productores que tienen unos 1.800 animales, entre bovinos, ovinos y caprinos. Si el río continúa creciendo al ritmo actual, advirtió, gran parte de esos terrenos podría quedar bajo agua.

Buscan una barcaza para trasladar a los animales

Uno de los principales problemas es cómo poner a resguardo al ganado antes de que las islas queden inundadas. El municipio trabaja con la Prefectura Naval Argentina y realiza gestiones ante distintas fuerzas para conseguir una barcaza que permita trasladar a los animales.

“Los barcos tienen una demora de 10 días, los que hay cerca de acá”, explicó el intendente, quien remarcó que necesitan una alternativa más rápida. También indicó que realizaron gestiones ante el Ejército, aunque el barco consultado no estaba disponible.

Echeverría sostuvo que el ganado representa el ahorro de toda una vida para muchos pequeños productores. Por eso, señaló que la asistencia no debe limitarse a las personas, sino que también debe contemplar la protección de sus animales y de su principal sustento económico.

Mientras avanzan las gestiones, algunas familias que viven en las islas comenzaron a autoevacuarse hacia la costa de Empedrado y Derqui.