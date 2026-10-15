Corrientes coordina la asistencia a evacuados y refuerza las obras ante la creciente

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, aseguró que la Provincia mantiene el monitoreo de las localidades afectadas y coordina la asistencia con los municipios. También confirmó que revisarán las obras de defensa pendientes en Paso de la Patria y anticipó un plan de alimentos para el ganado de la isla Apipé.

El Gobierno de Corrientes mantiene un estado de alerta ante la creciente de los ríos Paraná y Uruguay y las previsiones de nuevas precipitaciones. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, explicó que las autoridades provinciales trabajan en coordinación con los municipios para atender la emergencia y reducir el impacto sobre las poblaciones y las zonas productivas.

En diálogo con Hoja de Ruta, el funcionario señaló que la reunión del Comando de Emergencia (COE) permitió revisar el trabajo de las distintas áreas, evaluar los preparativos y definir cómo continuar frente a un escenario climático que podría agravarse.

Meza sostuvo que la Provincia comenzó a trabajar con anticipación ante los efectos de El Niño, mediante tareas de limpieza y profundización de canales, adecuación de desagües y mantenimiento de alcantarillas.

Las obras para mitigar el impacto de las lluvias

El ministro detalló que los trabajos buscan facilitar el escurrimiento del agua de lluvia hacia el río Paraná. Sin embargo, advirtió que la altura del río y su crecimiento pueden complicar el funcionamiento del sistema de drenaje.

En Corrientes capital, mencionó los avances de obras en el barrio Santa Rosa y el proceso de licitación de una intervención sobre el sistema de desagüe pluvial en la zona de las calles Borgatti e Yrigoyen, en el barrio Cambá Cuá. También señaló que hay otros proyectos en estudio para mejorar el escurrimiento del agua.

Respecto de Paso de la Patria, explicó que el gobernador pidió revisar las obras de defensa que habían comenzado con financiamiento nacional y quedaron inconclusas. La Provincia analizará si la Nación continuará con esos trabajos o si deberá asumir su ejecución.

Se trata de intervenciones destinadas a proteger a la localidad ante un eventual avance del río.

Las obras de infraestructura continuarán, pero la prioridad es la emergencia

Consultado sobre la continuidad del plan de obras públicas frente a la emergencia climática, Meza aseguró que las inversiones previstas para el desarrollo de Corrientes seguirán adelante, aunque podrían postergarse algunos trámites si la situación se agrava.

Entre los proyectos mencionó las intervenciones previstas sobre las rutas provinciales 27, 68, 5 y 43.

“Hoy la atención y la prioridad es la situación climática”, afirmó el ministro, quien sostuvo que, una vez superada esta etapa, la Provincia buscará retomar el ritmo de inversión en infraestructura.