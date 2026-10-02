Fallo de la Corte Suprema: “Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal"

El presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata (CECIM), Rodolfo Carrizo, cuestionó el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazó la demanda presentada por la organización contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

En diálogo con Hoja de Ruta, Carrizo sostuvo que el fallo representa un retroceso para la defensa de la soberanía territorial y anticipó que habrá nuevas movilizaciones y acciones junto con organizaciones sociales, sindicales y políticas.

La Corte Suprema consideró que el CECIM no tenía legitimación para promover la demanda y que no estaba configurado un caso o controversia judicial. El máximo tribunal aclaró que su decisión no implicó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales.

El planteo de los excombatientes

Carrizo cuestionó que el CECIM no haya sido considerado con legitimación para intervenir judicialmente en una discusión vinculada, según su planteo, con la soberanía territorial.

“Si fuimos y estábamos habilitados en el 82 para ir a la guerra y solamente conociendo de que las Malvinas son argentinas, los jóvenes que fueron y que fuimos allí, lo único que teníamos para dar era la vida, ¿cómo ahora no somos admisibles para defender la soberanía?”, expresó.

El dirigente sostuvo que la resolución generó pronunciamientos de distintos sectores y mencionó respuestas de juristas, colegios de abogados y concejos deliberantes.

Carrizo también cuestionó el alcance de la decisión y sostuvo que la derogación de la Ley de Tierras Rurales dejó sin límites la compra de tierras por parte de extranjeros.